В ночь на 24 июня в Туле на проспекте Ленина снова изменится схема движения транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На ремонтируем участке проспекта Ленина движение транспортных средств временно будет осуществляться по крайним полосам. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Так, в ночь с 23 на 24 июня запланирован переход на осевую часть проспекта на участке от улицы Мира до улицы дома №2г по улице Циолковского. Связано это с фрезерованием асфальтобетонного покрытия под устройство АГБС. Будет организована перестановка водоналивных блоков и технических средств организации дорожного движения.

Администрация города приносит извинения за временные неудобства и просит автомобилистов учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.