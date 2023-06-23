В Киреевске 28-летний мужчина украл деньги с банковской карты своей тети Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отделение полиции в Киреевске с заявлением обратилась 48-летняя женщина. С её банковской карты произошло несанкционированное списание денежных средств. Сумма ущерба составила 35 тысяч 742 рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов предположили, то к хищению может быть причастен кто-то из близкого окружения заявительницы. В дальнейшем данная версия подтвердилась. Преступником оказался безработный 28-летний племянник женщины, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.