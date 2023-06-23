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НовостиОбщество23 июня 2023 13:28

В Киреевске 28-летний мужчина украл деньги с банковской карты своей тети

Сумма ущерба составила 35 тысяч 742 рублей
Михаил КОРЕНЮГИН
В Киреевске 28-летний мужчина украл деньги с банковской карты своей тети

В Киреевске 28-летний мужчина украл деньги с банковской карты своей тети

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отделение полиции в Киреевске с заявлением обратилась 48-летняя женщина. С её банковской карты произошло несанкционированное списание денежных средств. Сумма ущерба составила 35 тысяч 742 рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов предположили, то к хищению может быть причастен кто-то из близкого окружения заявительницы. В дальнейшем данная версия подтвердилась. Преступником оказался безработный 28-летний племянник женщины, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.