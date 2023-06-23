Ушел из жизни тренер вратарей академии ПФК «Арсенала» Юрий Перескоков Фото: материалы пресс-служб

23 июня на 61-м году жизни скончался бывший тренер вратарей «Арсенала» и тренер вратарей академии ПФК «Арсенал» Юрий Перескоков. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Юрий Валентинович выступал в качестве голкипера московской «Красной Пресни» и воронежского «Факела». Позднее он работал в ряде клубов, таких как «Спартак», «Химки», «Уфа» и многих других.

В 2021-2022 годах он начал тренировать вратарей «Арсенала» и стражей ворот в клубной академии.

Тульский «Арсенал» выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Валентиновича Перескокова.