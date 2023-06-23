Бывшая уборщица отсудила у тульской филармонии компенсацию за производственную травму Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В августе 2022 года 65-летняя бывшая уборщица тульской филармонии находилась на рабочем месте в концертном зале и упала в открытый люк. В результате она получила производственную травму в виде открытого перелома костей правой голени со смещением отломков.

Добровольно моральный вред женщине не возместили, поэтому прокуратура провела в проверку, в результате которой было установлено, что работодателем не были соблюдены требования по обеспечению безопасности и условий труда при производстве работ в концертном зале. В связи с этим ведомство в интересах заявительницы обратилось в суд.

По иску прокурора с учреждения культуры в пользу пострадавшей от несчастного случая на производстве бывшей работницы взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

Помимо этого, руководителю государственного учреждения было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.