В Туле новые трамваи «Львята» впервые вышли на маршрут Фото: соцсети

23 июня в Туле новые трамваи «Львята» вышли на маршрут. Курсировать первый вагон будет по маршруту №10 «Щегловская Засека — кондитерская фабрика «Ясная Поляна».

Новые трамваи делали на Тверском механическом заводе электротранспорта и на Невском заводе электрического транспорта им. Пироцкого. В Тулу их привезли 5 июня из Санкт-Петербурга

Всего на линии в городе выпустят 17 вагонов на 155 пассажиров. Каждый оборудован USB-разъемами для зарядки телефонов, системой климат-контроля и медиа-системой с отображением маршрута.