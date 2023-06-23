В ДТП с «КамАЗом» в Донском пострадал водитель автомобиля «ВАЗ» Фото: материалы пресс-служб

В Донском на улице Мичурина вечером 22 июня произошло ДТП. Там примерно в 22:40 столкнулись «КамАЗ» и «ВАЗ». Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 49-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 21093», ри выезде с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении грузовому автомобилю «КАМАЗ 64115-N3», за рулем которого находился 35-летний мужчина, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой. Также мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.