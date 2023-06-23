В Туле из пожара в нежилом доме на улице Спортивной эвакуировали 7 человек Фото: материалы пресс-служб

22 июня, примерно в 23:42, в неэксплуатируемом строении на улице Спортивной в Туле произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на происшествие приехали 27 человек и 7 единиц техники, которым удалось потушить огонь за 42 минуты и эвакуировать 7 жильцов, из них 1 ребенка. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара в строении сгорела и обрушилась кровля, в соседнем доме оплавились сайдинг и оконные рамы в площади 10 квадратных метров. В данный момент устанавливается причина возгорания.