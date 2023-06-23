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НовостиПроисшествия23 июня 2023 10:25

Врезался в «КамАЗ» и улетел в кювет: ДТП в Богородицком районе Тульской области

Пассажирке легковушки потребовалась госпитализация
Игорь КОПЫТОВ
Врезался в «КамАЗ» и улетел в кювет: ДТП в Богородицком районе Тульской области

Врезался в «КамАЗ» и улетел в кювет: ДТП в Богородицком районе Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

22 июня в 12:14 на 246-м километре автодороги М-4 «Дон» на территории Богородицкого района Тульской области 60-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Logan, совершил попутное столкновение с автомобилем «КамАЗ 6460» с полуприцепом за рулем которого был 27-летний молодой человек.

После чего автомобиль Renault отлетел на металлическое барьерное ограждение и перевернулся.

В результате ДТП пострадала 65-летняя пассажирка автомобиля Renault, которая была госпитализирована.