Врезался в «КамАЗ» и улетел в кювет: ДТП в Богородицком районе Тульской области Фото: материалы пресс-служб

22 июня в 12:14 на 246-м километре автодороги М-4 «Дон» на территории Богородицкого района Тульской области 60-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Logan, совершил попутное столкновение с автомобилем «КамАЗ 6460» с полуприцепом за рулем которого был 27-летний молодой человек.

После чего автомобиль Renault отлетел на металлическое барьерное ограждение и перевернулся.

В результате ДТП пострадала 65-летняя пассажирка автомобиля Renault, которая была госпитализирована.