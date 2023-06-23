Кафе «БлинЛайн» в ЦПКиО отказались продлить аренду из-за ряда нарушений Фото: Алексей ФОКИН (фото)

О том, что в Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова закрыли сразу два кафе «БлинЛайн» местные жители сообщили в соцсетях. Судя по размещенным объявлениям, ГУ ТО «Тульские парки» отказалось продлевать договор аренды.

Как выяснилось, предыдущий срок аренда истек 17 июня. Однако для его продления администрация парка провела в общепите проверку и выявила ряд нарушений - арендаторы самовольно увеличили площадь имущества за счет дополнительных навесов, чем задолжали дополнительную плату в адрес госучреждения и, соответственно, бюджет Тульской области.

От предпринимателей потребовали площади кафешек к первоначальным и компенсировать ущерб. Именно в последней части и возник конфликт, который будет решаться уже в судебном порядке. До разрешения ситуации общепит в парке будет закрыт.