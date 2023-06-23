60 нелегальных мигрантов задержали в Туле в ходе рейда на улице Пирогова Фото: соцсети

В четверг, 22 июня, силовики провели очередные миграционные рейды на улице Пирогова. Проверены порядка 300 человек, из которых 60 были доставлено в полицию. Кроме того, 30 мигрантов будут привлечены к ответственности, а 9 иностранцев будут депортированы на родину.

По информации источника, проверка коснулась также точек общепита, расположенных на улице. Несколько кафе закрыли из-за нарушений санитарных норм и правил пожарной безопасности. Там нашли тараканов, грязь, просрочку и плесень.