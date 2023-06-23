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НовостиОбщество23 июня 2023 8:15

В Зареченском округе Тулы организовали рейд по запрещенным для купания местам

Мониторинг прошел в рамках проведения мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период и Всероссийской акции «Безопасность детства»
Игорь КОПЫТОВ
В Зареченском округе Тулы организовали рейд по запрещенным для купания местам

В Зареченском округе Тулы организовали рейд по запрещенным для купания местам

Фото: материалы пресс-служб

В межведомственном рейде приняли участие представители администрации города, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, МЧС России и прокуратуры.

В ходе рейда особое внимание уделялось пресечению купания в неустановленных местах несовершеннолетними. С жителями проведена разъяснительная работа о недопущении купания в водоемах, не являющихся официально разрешенными местами отдыха.

В Зареченском территориальном округе два официальных места массового отдыха населения на воде: зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково) и пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо). Сам же купальный сезон в Туле официально стартовал 1 июня и продлится до 31 августа.