В Зареченском округе Тулы организовали рейд по запрещенным для купания местам Фото: материалы пресс-служб

В межведомственном рейде приняли участие представители администрации города, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, МЧС России и прокуратуры.

В ходе рейда особое внимание уделялось пресечению купания в неустановленных местах несовершеннолетними. С жителями проведена разъяснительная работа о недопущении купания в водоемах, не являющихся официально разрешенными местами отдыха.

В Зареченском территориальном округе два официальных места массового отдыха населения на воде: зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково) и пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо). Сам же купальный сезон в Туле официально стартовал 1 июня и продлится до 31 августа.