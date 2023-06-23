Туляки устроили ночной дрифт в микрорайоне Петровский и сбили два фонаря Фото: соцсети

Минувшей ночью в Туле в Петровском двое парней устроили дрифт. На записи видно, как машина на большой скорости проезжает по газону, потом притормаживает и мигает фарами.

После водитель выезжает на парковку и останавливается. Из автомобиля выходят два человека. На шум со двора прибежали местные жители, которые разогнали ночных хулиганов. Один из парней садится обратно и уезжает, оставляя друга одного, попутно сбив два фонаря.

Автор поста утверждает, что это ребенок одного из местных жителей взял ключи от машины отца, когда остался дома один, и решил вместе с другом устроить покатушки.