В Тульскую область завезли семенной картофель сортов, не входящих в Госреестре Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В тульский регион доставили семенной картофель сортов, которых нет в Госреестре - об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Москве, Подмосковью и Тульской области.

Нарушения обязательных требований в области семеноводства в деятельности выявлены в ООО «Мираторг-Орел», которое осуществляет деятельность в Тульском регионе,. Прибывшие из Белоруссии сорта не внесены в Государственный реестр сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации. Всего такого картофеля оказалось более 300 тонн.

Предприятию объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.