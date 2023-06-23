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НовостиПроисшествия23 июня 2023 6:59

Буйная тулячка напала на полицейского и ударила его в пах

Нарушительнице назначили штраф в размере 40 тысяч рублей
Игорь КОПЫТОВ
Буйная тулячка напала на полицейского и ударила его в пах

Буйная тулячка напала на полицейского и ударила его в пах

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Судом установлено, что ночью 30 апреля 2023 года в полицию поступила жалоба от жителей дома на улице Мира - соседи громко слушали музыку. Прибыв на место вызова, сотрудники полиции обнаружили, что хозяйка квартиры пьяна - нецензурно бранилась, и скандалила. Полицейские доставили ее в дежурную часть.

Там она набросилась на одного из полицейских и ударила его ногой в пах.

На суде женщина полностью признала вину и попросила рассмотреть дело в особом порядке.

Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей.

До вступления приговора в силу женщина находится под подпиской о невыезде.