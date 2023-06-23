Буйная тулячка напала на полицейского и ударила его в пах Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Судом установлено, что ночью 30 апреля 2023 года в полицию поступила жалоба от жителей дома на улице Мира - соседи громко слушали музыку. Прибыв на место вызова, сотрудники полиции обнаружили, что хозяйка квартиры пьяна - нецензурно бранилась, и скандалила. Полицейские доставили ее в дежурную часть.

Там она набросилась на одного из полицейских и ударила его ногой в пах.

На суде женщина полностью признала вину и попросила рассмотреть дело в особом порядке.

Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей.

До вступления приговора в силу женщина находится под подпиской о невыезде.