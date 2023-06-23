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НовостиОбщество23 июня 2023 6:43

Вадим Суханов возглавил УФНС по Тульской области

Информация об этом появилась на сайте ведомства
Игорь КОПЫТОВ
Вадим Суханов возглавил УФНС по Тульской области

Вадим Суханов возглавил УФНС по Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

С 10 августа 2016 года Суханов был исполняющим обязанности руководителя тульского УФНС, с сентября 2016 года по май 2022 года — руководителем тульской налоговой. С мая по ноябрь 2022 года Вадим Суханов работал заместителем руководителя УФНС России по Тульской области. С 25 ноября 2022 года он вновь исполнял обязанности руководителя данного ведомства.

Вадим Суханов родился в 1973 году, окончил Московский авиационный институт и Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, является кандидатом экономических наук.

Суханов награжден Почетной грамотой ФНС России, Почетной грамотой Федеральной службы судебных приставов, юбилейной медалью «25 лет налоговым органам России» и памятной медалью «30 лет налоговых органов Российской Федерации».