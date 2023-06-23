Вадим Суханов возглавил УФНС по Тульской области Фото: материалы пресс-служб

С 10 августа 2016 года Суханов был исполняющим обязанности руководителя тульского УФНС, с сентября 2016 года по май 2022 года — руководителем тульской налоговой. С мая по ноябрь 2022 года Вадим Суханов работал заместителем руководителя УФНС России по Тульской области. С 25 ноября 2022 года он вновь исполнял обязанности руководителя данного ведомства.

Вадим Суханов родился в 1973 году, окончил Московский авиационный институт и Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, является кандидатом экономических наук.

Суханов награжден Почетной грамотой ФНС России, Почетной грамотой Федеральной службы судебных приставов, юбилейной медалью «25 лет налоговым органам России» и памятной медалью «30 лет налоговых органов Российской Федерации».