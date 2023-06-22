В ночь на 23 июня в Туле на проспекте Ленина снова изменится схема движения транспорта

В ночь на 23 июня в Туле на проспекте Ленина снова изменится схема движения транспорт Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На ремонтируем участке проспекта Ленина движение транспортных средств временно будет осуществляться по крайним полосам. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Так, в ночь с 22 на 23 июня запланирован переход на осевую часть проспекта на участке от улицы Болдина до улицы Мира. Связано это с фрезерованием асфальтобетонного покрытия под устройство АГБС. Будет организована перестановка водоналивных блоков и технических средств организации дорожного движения.

Администрация города приносит извинения за временные неудобства и просит автомобилистов учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.