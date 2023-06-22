В Новомосковском районе 59-летний мужчина выращивал наркосодержащие растения у себя дома Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковске сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков задержали безработного и ранее судимого 59-летнего мужчину, который может быть причастен к выращиванию в домашних условиях наркосодержащих растений.

В присутствии понятых в теплице, расположенной на придомовой территории злоумышленника, полицейские обнаружили и изъяли 18 кустов, внешне похожих на коноплю. Также внутри дома были найдены 2 банки с растительной массой зеленого цвета. Изъятое направлено в Экспертно-криминалистический центр регионального УМВД для исследования.

В данный момент проводится дальнейшая работа по выяснению деталей и обстоятельств противоправного деяния, имеющего признаки незаконного культивирования наркосодержащих растений.