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НовостиПроисшествия22 июня 2023 14:04

В Ленинском районе Тулы произошло попутное столкновение двух легковых автомобилей

В ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля
Михаил КОРЕНЮГИН
В Ленинском районе Тулы произошло попутное столкновение двух легковых автомобилей

В Ленинском районе Тулы произошло попутное столкновение двух легковых автомобилей

Фото: материалы пресс-служб

В деревне Ямны Ленинского района Тулы вечером 21 июня произошло ДТП. Там примерно в 17:20 столкнулись две легковушки. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Так, 24-летний мужчина, управляя автомобилем Kia Spectra, при развороте не предоставил преимущества в движении попутному автомобилю Volkswagen Polo, за рулем которого находилась 22-летняя девушка.

В результате ДТП пострадали водитель и 32-летний мужчина-пассажир автомобиля Volkswagen. Им оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.