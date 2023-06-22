В Ленинском районе Тулы произошло попутное столкновение двух легковых автомобилей Фото: материалы пресс-служб

В деревне Ямны Ленинского района Тулы вечером 21 июня произошло ДТП. Там примерно в 17:20 столкнулись две легковушки. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Так, 24-летний мужчина, управляя автомобилем Kia Spectra, при развороте не предоставил преимущества в движении попутному автомобилю Volkswagen Polo, за рулем которого находилась 22-летняя девушка.

В результате ДТП пострадали водитель и 32-летний мужчина-пассажир автомобиля Volkswagen. Им оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.