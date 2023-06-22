В Куркинском районе отремонтировали автомобильную дорогу после вмешательства прокуратуры Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура провела проверку исполнения администрацией муниципального образования Куркинский район законодательства, регламентирующего содержание автомобильных дорог.

Установлено, что на автомобильной дороге в поселке Куркино образовались ямы и выбоины, создающие угрозу безопасности дорожного движения. При этом орган местного самоуправления не провел комплекс работ по поддержанию её технического состояния.

В связи с этим прокуратура внесла главе органа местного самоуправления представление, в результате которого выявленные нарушения устранены.

Также заместитель главы администрации муниципального образования привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог). Сумма штрафа составила 20 тысяч рублей.