Выпускница из Новомосковска сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковске выпускница Гремячевского Центра образования Виктория сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По словам школьницы, самым сложным заданием для нее оказалось под №11, в котором нужно сравнивать два стихотворения. Для дальнейшего обучения Виктория выбрала художественный ВУЗ в Москве.

Всего в этом году в Новомосковске ЕГЭ по литературе сдавали 35 школьников. Все они преодолели минимальный порог.

Напомним, в Тульской области завершился основной экзамен ЕГЭ-2023. 19 и 20 июня выпускники сдавали последний экзамен по информатике, который проходил в компьютерной форме.