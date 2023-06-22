В Новомосковске на улице Комсомольской автомобиль «ВАЗ» сбил 19-летнюю девушку Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковске на улице Комсомольской днем 21 июня произошло ДТП. Там примерно в 15:15 легковой автомобиль сбил девушку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 23-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 21150», сбил 19-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадавшей девушке-пешеходу оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.