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НовостиПроисшествия22 июня 2023 12:16

В Арсеньево 31-летний мужчина разбил оконное стекло магазина и украл алкоголь

Сотрудники полиции задержали злоумышленника
Михаил КОРЕНЮГИН
В Арсеньево 31-летний мужчина разбил оконное стекло магазина и украл алкоголь

В Арсеньево 31-летний мужчина разбил оконное стекло магазина и украл алкоголь

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Арсеньево Тульской области с заявлением обратился сотрудник одного из местных магазинов. Из торгового помещения, расположенного по улице Бандикова, украли алкогольную продукцию. Выяснилось, что злоумышленник проник внутрь путем разбития оконного стекла.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение преступника. Им оказался безработный и ранее судимый 31-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Похищенное обнаружено и изъято.