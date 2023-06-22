В Арсеньево 31-летний мужчина разбил оконное стекло магазина и украл алкоголь Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Арсеньево Тульской области с заявлением обратился сотрудник одного из местных магазинов. Из торгового помещения, расположенного по улице Бандикова, украли алкогольную продукцию. Выяснилось, что злоумышленник проник внутрь путем разбития оконного стекла.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение преступника. Им оказался безработный и ранее судимый 31-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Похищенное обнаружено и изъято.