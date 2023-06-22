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НовостиСпорт22 июня 2023 11:55

Футболисты тульского «Арсенала» прошли медобследование перед началом тренировочных сборов

Игроков ждал традиционный набор процедур, в том числе УЗИ, ЭКГ и велоэргонометрия
Михаил КОРЕНЮГИН
Футболисты тульского «Арсенала» прошли медобследование перед началом тренировочных сборов

Футболисты тульского «Арсенала» прошли медобследование перед началом тренировочных сборов

Фото: соцсети

22 июня футболисты тульского «Арсенала» начнут подготовку к новому сезону. Перед началом учебно-тренировочных сборов, которые пройдут в оружейной столицы, игроки прошли медобследование в одной из местных клиник.

Так, футболистов ждал традиционный набор процедур, в том числе УЗИ, ЭКГ и велоэргонометрия. Тесты показали, что они все готовы приступить к тренировакам.

Напомним, сборы продлятся три недели и завершатся 12 июля. В рамках подготовки к Первой лиге у тульского «Арсенала» запланировано несколько контрольных матчей.