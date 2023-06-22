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НовостиСпорт22 июня 2023 12:37

Тульская спортсменка завоевала золото на первенстве мира по подводному спорту

Соревнования проходят в Египте
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульская спортсменка завоевала золото на первенстве мира по подводному спорту

Тульская спортсменка завоевала золото на первенстве мира по подводному спорту

Фото: материалы пресс-служб

В Египте с 19 по 25 июня проходит первенство мира по подводному спорту среди юниоров и юниорок 14-17 лет. Группы спортивных дисциплин: плавание и ныряние.

По информации регионального министерства спорта, спортсменка областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва София Трегубова заняла первое место на дистанции 100 метров - плавание в классических ластах.

Напомним, тульские спортсмены завоевали золото первенства России по подводному спорту, которое проходило с 13 по 17 июня в Саратовской области.