Тульская спортсменка завоевала золото на первенстве мира по подводному спорту Фото: материалы пресс-служб

В Египте с 19 по 25 июня проходит первенство мира по подводному спорту среди юниоров и юниорок 14-17 лет. Группы спортивных дисциплин: плавание и ныряние.

По информации регионального министерства спорта, спортсменка областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва София Трегубова заняла первое место на дистанции 100 метров - плавание в классических ластах.

Напомним, тульские спортсмены завоевали золото первенства России по подводному спорту, которое проходило с 13 по 17 июня в Саратовской области.