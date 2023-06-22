Жители Тульской области пожаловались на ужасное состояние Конудков Фото: соцсети

Жители Тульской области жалуются в социальных сетях на ужасное состояние Кондуков. Поляна оказалась усыпана стеклами от разбитых бутылок, а молодые березки оказались поломаны и срублены.

- Приезжаем сюда уже несколько лет подряд, практически всегда останавливаемся на одном месте. В данном случае были шокированы состоянием поляны. Видно, что это сделано специально, стекла разных цветов, насыпано полосками, - рассказывает автор поста.

Напомним, с 1 мая въезд на территорию Кондуков в Тульской области стал платным. Деньги будут тратить на регулярную уборку и вывоз мусора, а также обслуживание инфраструктурных объектов.