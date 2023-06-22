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НовостиОбщество22 июня 2023 11:33

Жители Тульской области пожаловались на ужасное состояние Конудков

Поляна усыпана стеклами разбитых бутылок
Михаил КОРЕНЮГИН
Жители Тульской области пожаловались на ужасное состояние Конудков

Жители Тульской области пожаловались на ужасное состояние Конудков

Фото: соцсети

Жители Тульской области жалуются в социальных сетях на ужасное состояние Кондуков. Поляна оказалась усыпана стеклами от разбитых бутылок, а молодые березки оказались поломаны и срублены.

- Приезжаем сюда уже несколько лет подряд, практически всегда останавливаемся на одном месте. В данном случае были шокированы состоянием поляны. Видно, что это сделано специально, стекла разных цветов, насыпано полосками, - рассказывает автор поста.

Напомним, с 1 мая въезд на территорию Кондуков в Тульской области стал платным. Деньги будут тратить на регулярную уборку и вывоз мусора, а также обслуживание инфраструктурных объектов.