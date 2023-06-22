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НовостиОбщество22 июня 2023 11:10

В Куркинском районе ликвидировали несанкционированную свалку после вмешательства прокуратуры

Должностное лицо администрации привлечено к административной ответственности
Михаил КОРЕНЮГИН
В Куркинском районе ликвидировали несанкционированную свалку после вмешательства прокуратуры

В Куркинском районе ликвидировали несанкционированную свалку после вмешательства прокуратуры

Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура провела проверку соблюдения исполнительным органом местного самоуправления муниципального образования Куркинский район требований законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Установлено, что в поселке Куркино располагалась несанкционированная свалка мусора, веток, пакетов и бумажных коробок. Её площадь составляла 10*15 квадратных метров. При это администрация района не приняла соответствующий комплекс мер по ликвидации.

В связи с этим по постановлению прокурора района должностное лицо администрации привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

В данный момент несанкционированная свалка полностью ликвидирована.