В Куркинском районе ликвидировали несанкционированную свалку после вмешательства прокуратуры Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура провела проверку соблюдения исполнительным органом местного самоуправления муниципального образования Куркинский район требований законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Установлено, что в поселке Куркино располагалась несанкционированная свалка мусора, веток, пакетов и бумажных коробок. Её площадь составляла 10*15 квадратных метров. При это администрация района не приняла соответствующий комплекс мер по ликвидации.

В связи с этим по постановлению прокурора района должностное лицо администрации привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

В данный момент несанкционированная свалка полностью ликвидирована.