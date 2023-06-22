Жительница Плавского района зарезала собственного мужа: суд вынес приговор Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Женщина, проживающая в Плавском районе, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что в ночь с 8 на 9 марта 2023 года 46-летняя подсудимая находилась в состоянии алкогольного опьянения вместе со своим мужем в квартире, расположенной в поселке Чернь. В ходе ссоры злоумышленница нанесла муду несколько ударов ножом в грудь и туловище. Потерпевшего доставили в больницу с полученными повреждениями, где чуть позже он скончался.

Суд приговорил женщину к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.