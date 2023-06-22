В Куркинском районе восстанавливают поврежденные весенним паводком мосты Фото: материалы пресс-служб

В Куркинском районе идет ремонт автомобильного моста в районе села Орловка и пешеходного моста в районе поселка Грибоедово, которые были повреждены из-за аномального весеннего половодья.

Так, для надежности оба моста будут выше на 1,5 метра и оснащены системой ледорезов. Пешеходный мост был полностью разобран и собирается заново. Чтобы повысить безопасность сооружения, его усилили укрепляющими конструкциями.

Глава администрации Куркинского районе отметил, что основные части сооружения уже собраны. В данный момент идет отсыпка подъездов к ним.

Ремонтные работы планирует закончить в конце июля.