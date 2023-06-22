В Туле сотрудники полиции нашли пропавшего 10-летнего мальчика Фото: Алексей ФОКИН (фото)

20 июня примерно в 20:00 на улице Седова в Туле из дома сбежал 10-летний мальчик. Вначале родители пытались найти сына самостоятельно, так как он раньше никогда не отходил от дома далеко. Они попросили помощи у соседей и знакомых, но когда стемнело и о местонахождении мальчика было неизвестно уже более 3-х часов, они обратились полицию.

Получив ориентировку, сотрудники правоохранительных органов выдвинулись к месту происшествия, вызвали также кинолога с собакой, а после начали обходить ближайшие дворы, подъезды, чердаки и подвал домой. Поиски продолжались всю ночь и только около 5 часов утра им удалось обнаружить ребенка целым и невредимым.

- Мальчик, завернувшись в рваный плед, стоял на улице около одного из домов. Подбежали, сделали все возможное, чтобы не напугать, объяснили, что мы из полиции и вместе с родителями всю ночь ищем его. Малыш немного замерз, был растерян, дрожал от холода и от волнения, - рассказал начальник уголовного розыска ОП «Привокзальный».

По словам маленького беглеца, когда стемнело, недалеко от мусорного контейнера он нашел чьи-то вещи, закутался в них, укрылся за домом, присев на корточки, и не заметил, как заснул.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области, никаких противоправных действий в отношении ребенка не совершалось. Семья характеризуется, как положительная. Сбежал юный туляк, потому что обиделся на своих родителей.