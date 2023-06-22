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НовостиСпорт22 июня 2023 9:02

Валерий Гриньковский стал новый генеральным директором тульского «Арсенала»

Информация об этом появилась на официальном сайте клуба
Михаил КОРЕНЮГИН
Валерий Гриньковский стал новый генеральным директором тульского «Арсенала»

Валерий Гриньковский стал новый генеральным директором тульского «Арсенала»

Фото: материалы пресс-служб

21 июня тульский «Арсенал» объявил имя нового генерального директора клуба. Информация об этом появилась на официальном сайте оружейников.

Так, гендиректором команды стал 58-летний Валерий Гриньковский. Ранее он возглавлял велокоманду Marathon-Tula и курировал шоссейную велокоманду «Возрождение». Также Гриньковский является мастером спорта международного класса и имеет государственные награды.

Напомним, с октября 2016 года пост генерального директора клуба занимал Дмитрий Балашов. Однако 15 июня у него закончился контракт, который он не стал продлевать.