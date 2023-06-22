Валерий Гриньковский стал новый генеральным директором тульского «Арсенала» Фото: материалы пресс-служб

21 июня тульский «Арсенал» объявил имя нового генерального директора клуба. Информация об этом появилась на официальном сайте оружейников.

Так, гендиректором команды стал 58-летний Валерий Гриньковский. Ранее он возглавлял велокоманду Marathon-Tula и курировал шоссейную велокоманду «Возрождение». Также Гриньковский является мастером спорта международного класса и имеет государственные награды.

Напомним, с октября 2016 года пост генерального директора клуба занимал Дмитрий Балашов. Однако 15 июня у него закончился контракт, который он не стал продлевать.