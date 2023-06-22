В Тульской области против кори привились более 4400 человек Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как сообщают в региональном Роспотребнадзоре, в ходе кампании по проведению подчищающей иммунизации по состоянию на 18 июня против кори прививки в Тульской области сделали 4463 человека, среди которых 990 детей.

В соответствии с постановлением ведомства, прививочная кампания продлится до конца года. Вакцинироваться могут все люди до 35 лет, у которых нет данных о сделанных прививках от кори, и тех, кто не переболел раньше.

По вопросам профилактики кори консультацию можно получить в отделе эпидемиологического надзора по телефонам: 37-33-25, 37-07-06.