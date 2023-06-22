Туляка приговорили к 7 годам лишения свободы за покушение на убийство сожительницы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Установлено, что 20 февраля 2023 года 32-летний обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения вместе со своей сожительницей в квартире, расположенной на улице Моторной в Туле. В ходе ссоры, возникшей на почве ревности, злоумышленник нанес 28-летней женщине несколько ударов ножом в грудь, однако, испугавшись, он бросил холодное оружие и вызвал скорую помощь и полицию, рассказав о случившемся.

Потерпевшую госпитализировали в больницу. Причинённые телесные повреждения повлекли тяжкий вред здоровью женщине.

Суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.