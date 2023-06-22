Губернатор Алексей Дюмин обратился к жителям Тульской области в День памяти и скорби Фото: Алексей ФОКИН (фото)

22 июня, в День и памяти и скорби, Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к ветеранам и жителям региона.

Глава области отметил, что именно советский народ внес решающий вклад в разгром фашизма, остановил захватчиков и освободил почти всю Европу. В те годы наши деды и прадеды проявили единство, силу духа и небывалое мужество. Среди бойцов Красной Армии было немало уроженцев Тульской области, чьи доблесть и отвага навечно вписаны в героическую летопись страны.

- Вспоминаем всех, кто пал смертью храбрых в борьбе с нацизмом. Отдаем дань уважения фронтовикам, труженикам тыла, партизанам, которые в тяжелые военные годы сделали все для победы. Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью погибших в боях за Родину. Их бессмертный подвиг – пример для всех, кто сегодня стоит на защите Отечества, сражается за нашу страну. Низкий поклон Победителям. Вечная слава павшим, - сказал Алексей Дюмин.