Иностранного агента из Узловой оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Жительница Узловой, признанная ранее иностранным агентом, предстала перед судом за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщает телеграм-канал "Тула. ЭкстремиZм".

Так, суд признал её виновной в дискредитации Вооруженных Сил РФ и приговорили к штрафу в размере 45 тысяч рублей.

Напомним, узловчанка известна своей социальной активностью и работой в различных общественных организациях. Она распространяла материалы негативной информации об органах госвласти РФ и Вооруженных силах. В мае 2023 года Министерство юстиции РФ внесло ее в список иностранных агентов.