Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 июня 2023 6:58

Иностранного агента из Узловой оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Об этом сообщает телеграм-канал "Тула. ЭкстремиZм"
Михаил КОРЕНЮГИН
Иностранного агента из Узловой оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Иностранного агента из Узловой оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Жительница Узловой, признанная ранее иностранным агентом, предстала перед судом за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщает телеграм-канал "Тула. ЭкстремиZм".

Так, суд признал её виновной в дискредитации Вооруженных Сил РФ и приговорили к штрафу в размере 45 тысяч рублей.

Напомним, узловчанка известна своей социальной активностью и работой в различных общественных организациях. Она распространяла материалы негативной информации об органах госвласти РФ и Вооруженных силах. В мае 2023 года Министерство юстиции РФ внесло ее в список иностранных агентов.