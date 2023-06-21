В Туле на Упе появится новая набережная возле Восточного обвода Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На 3 июля назначили публичные слушания по обсуждению изменений в проекте планировки территории жилого района «Суворовский-2», который ограничен Восточным обводом и рекой Упой.

Так, в перспективе здесь планируют построить многоэтажные жилые дома, школу на 1100 мест и детский сад на 250, ФОК, поликлиники, торговую инфраструктуру, многоярусный надземный паркинг.

При этом будет произведено благоустройство прибрежной зоны - ее протяженность составит 10 километров — создана набережная с пешеходными и велодорожками, площадками для отдыха, объектами парковой инфраструктуры, обустроены спуски к воде. Там обустроят даже остановки речного трамвайчика. Само русло реки Упы очистят от ила.