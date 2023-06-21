Здание бывшей гармонной фабрики на Площадке в Туле признали объектом культурного наследия Фото: Игорь КОПЫТОВ

Здание бывшей гармонной фабрики братьев Киселевых на улице Пролетарской, дом № 61, признали объектом культурного наследия.

Построено оно в конце XIX — начале XX веков. Владельцами фабрики были оружейники Василий и Николай Сергеевичи Киселевы, которые параллельно при этом запустили производство гармоник — вначале у себя дома, а потом расширились.

К сожалению, к настоящему времени первоначальный облик не сохранился. На фото вверху — съемка 2005 года, внизу — пять лет спустя, 2010 года.