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НовостиОбщество21 июня 2023 13:25

Здание бывшей гармонной фабрики на Площадке в Туле признали объектом культурного наследия

Двухэтажный особняк расположен возле самой проезжей части насыщенной транспортом улицы
Игорь КОПЫТОВ
Здание бывшей гармонной фабрики на Площадке в Туле признали объектом культурного наследия

Здание бывшей гармонной фабрики на Площадке в Туле признали объектом культурного наследия

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Здание бывшей гармонной фабрики братьев Киселевых на улице Пролетарской, дом № 61, признали объектом культурного наследия.

Построено оно в конце XIX — начале XX веков. Владельцами фабрики были оружейники Василий и Николай Сергеевичи Киселевы, которые параллельно при этом запустили производство гармоник — вначале у себя дома, а потом расширились.

К сожалению, к настоящему времени первоначальный облик не сохранился. На фото вверху — съемка 2005 года, внизу — пять лет спустя, 2010 года.

Здание бывшей гармонной фабрики на Площадке в Туле признали объектом культурного наследия

Здание бывшей гармонной фабрики на Площадке в Туле признали объектом культурного наследия

Фото: Игорь КОПЫТОВ