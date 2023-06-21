Старт сборов тульского «Арсенала» перенесен на 22 июня Фото: материалы пресс-служб

Футболисты тульского «Арсенала» приступят к предсезонной подготовке уже завтра, 22 июня. Первоначально сборы были запланированы на 19-е, но в последний момент все перенеслось из-за неясной ситуации в клубе.

Традиционно в первый день футболисты пройдут медицинское обследование.

В рамках подготовки к Первой лиге у футболистов запланировано несколько контрольных матчей. Они состоятся уже до середины июля. Окончание сборов - 12 июля.

В сезоне 2023-2024 примут участие 18 футбольных клубов. Старт запланирован на 28 июля. Финальные матчи пройдут в мае 2024 года.