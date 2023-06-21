Из горящей пятиэтажки на Малых Гончарах в Туле были эвакуированы 10 человек
Фото: материалы пресс-служб
21 июня утром случился пожар в многоквартирном доме в квартале Малые Гончары в Туле. На месте происшествия работали 6 пожарных расчетов. Спасатели оперативно справились с открытым огнем.
Было эвакуировано 10 человек, а также спасен мужчина, у которого отравление продуктами горения. Других пострадавших нет.
В результате происшествия кухня в квартире выгорела полностью.
Причина пожара устанавливается.