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НовостиПроисшествия21 июня 2023 13:01

Из горящей пятиэтажки на Малых Гончарах в Туле были эвакуированы 10 человек

Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры на Малых Гончарах в Туле
Игорь КОПЫТОВ
Из горящей пятиэтажки на Малых Гончарах в Туле были эвакуированы 10 человек

Из горящей пятиэтажки на Малых Гончарах в Туле были эвакуированы 10 человек

Фото: материалы пресс-служб

21 июня утром случился пожар в многоквартирном доме в квартале Малые Гончары в Туле. На месте происшествия работали 6 пожарных расчетов. Спасатели оперативно справились с открытым огнем.

Было эвакуировано 10 человек, а также спасен мужчина, у которого отравление продуктами горения. Других пострадавших нет.

В результате происшествия кухня в квартире выгорела полностью.

Причина пожара устанавливается.