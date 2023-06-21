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НовостиПроисшествия21 июня 2023 14:28

В ДТП на Рязанском шоссе в Новомосковске Тульской области пострадала 15-летняя девушка

На момент происшествия на не была пристегнута штатным ремнем безопасности
Игорь КОПЫТОВ
В ДТП на Рязанском шоссе в Новомосковске Тульской области пострадала 15-летняя девушка

В ДТП на Рязанском шоссе в Новомосковске Тульской области пострадала 15-летняя девушка

Фото: материалы пресс-служб

20 июня в 20:20 на Рязанском шоссе города Новомосковска Тульской области 44-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan X-Trail на перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево не предоставил преимущества в движении Haval H6 под управлением 38-летнего водителя, движущемуся во встречном направлении.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир Nissan - девушка 15 лет, которая была госпитализирована.