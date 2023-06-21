В центре Епифани в Тульской области женщина на «семерке» сбила подростков на мопеде Фото: материалы пресс-служб

20 июня в 18:30 на улице Красная площадь поселка Епифань Кимовского района 34-летняя автоледи без водительских прав, управляя автомобилем «ВАЗ 210740» на перекрестке неравнозначных дорог не предоставила преимущества в движении мопеду ALPHA WJ-50.

В результате ДТП пострадал 17-летний водитель двухколесного транспорта и его 16-летняя пассажирка, которые были госпитализированы с различными травмами.

Отмечается, что на момент происшествия парень находился в шлеме, а девушка без защитной экипировки.