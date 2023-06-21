«Ростелеком» обучил более пяти тысяч тульских школьников безопасному поведению в Сети

Цикл классных часов организован при поддержке министерства образования Тульской области и направлен на повышение уровня интернет-грамотности молодежи.

Более пяти тысяч учащихся 6–11 классов узнали о способах защиты в интернете от негативного контента и вредоносных программ, грамотном использовании персональных данных, корректном общении в социальных сетях и многом другом. Помимо этого, школьники ознакомились с облачными технологиями и цифровыми сервисами «Ростелекома».

На уроках специалисты компании демонстрировали видеоролики о безопасном поведении в Сети, размещенные на видеоплатформе Wink, а также рассказывали о книге «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», выложенной в открытом доступе на сайте провайдера. Более 30 печатных экземпляров книги специалисты компании подарили школьным библиотекам Тульской области.

Лаура Решетько, заместитель министра образования Тульской области:

«В рамках регионального проекта по обеспечению кибербезопасности детей и хартии “Цифровая этика детства”2 мы реализуем комплекс образовательных и просветительских мероприятий. В их числе немаловажное значение имеют интерактивные занятия со школьниками, проводимые компанией “Ростелеком”. Интернет — неиссякаемый источник информации, но контент в Сети не всегда полезен для психики ребенка. Поэтому очень важно изучать риски, с которыми дети могут столкнуться в виртуальном мире, и применять упреждающие меры».

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Наша компания уделяет постоянное внимание повышению цифровой грамотности детей и взрослых. Просветительские занятия со школьниками — лишь часть масштабной работы в этом направлении. Кроме создания профессионального тематического контента — выпуска книги по кибербезопасности, изготовления видеороликов для детей и онлайн-курса для родителей, — мы внедряем умные сервисы по защите подростков в цифровой среде. Одним из полезных инструментов по минимизации потенциальных угроз в Сети служит решение Kaspersky Safe Kids, созданное нами совместно с “Лабораторией Касперского”».

Kaspersky Safe Kids обеспечивает защиту любых устройств. Продукт позволяет родителям ограничивать время использования гаджетов, регулировать доступ к сайтам и программам, отслеживать звонки и сообщения, определять местонахождение ребенка, устанавливать «безопасную зону» и многое другое. СМС-информирование гарантирует своевременное получение информации о действиях в Сети, а онлайн-советы психолога помогают оценить поведение детей в интернете. Абоненты «Ростелекома» могут подключить опцию в личном кабинете пользователя.

1 Тематические занятия прошли для учащихся 6–11 классов общеобразовательных школ г. Тулы, г. Алексин, г. Богородицк, г. Венев, п. Дубна, п. Заокский, г. Плавск, г. Одоев, п. Теплое, г. Узловая, г. Щекино, г. Ясногорска, г. Липки Киреевского района, г. Советск и п. Первомайский Щекинского района.

2 Хартия "Цифровая этика детства" создана в рамках Альянса по защите детей в цифровой среде крупнейшими российскими ИТ- и медиакомпаниями ("Газпром-Медиа Холдинг", "Вымпел-Коммуникации", "Лаборатория Касперского", "Мегафон", "VK" (ранее – "Мэйл.Ру Груп"), "МТС", "Национальная Медиа Группа", "Ростелеком" и "Яндекс"). В основе Хартии 5 ключевых положений: уважение ребенка как личности, совместная ответственность, сохранение конфиденциальности и ценностных ориентиров в онлайн-пространстве, инклюзивный подход. Хартия служит руководством по внедрению лучших практик информационной безопасности в жизнь, ориентиром, в создании благоприятной среды для развития, обучения и безопасного общения детей в онлайн-пространстве.