Пьяный житель Ясногорска Тульской области забил насмерть супругу: следком возбудил уголовное дело Фото: материалы пресс-служб

Установлено, что в ночь с 18 на 19 июня 2023 года 33-летний житель Алексина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей 35-летней супругой сильно ее избил. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Ясногорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Тульской области было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В настоящее время проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего: проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, проведен ряд следственных действий с подозреваемым, назначены необходимые судебные экспертизы. Подозреваемый задержан, в ближайшее время следователь выступит в суде с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.