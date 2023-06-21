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НовостиОбщество21 июня 2023 9:47

Завершено расследование уголовного дела об убийстве отчимом шестилетнего ребенка в тульском Скуратово

Следствием установлено, что мужчина причинял малолетнему пасынку физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев
Игорь КОПЫТОВ
Завершено расследование уголовного дела об убийстве отчимом шестилетнего ребенка в тульском Скуратово

Завершено расследование уголовного дела об убийстве отчимом шестилетнего ребенка в тульском Скуратово

Фото: материалы пресс-служб

В Туле завершено расследование уголовного дела в отношении 35 -летнего мужчины, обвиняемого в убийстве 31 января 2023 года шестилетнего пасынка. В этот день вечером в квартире жилого дома на улице Володарского в деревне Варваровка между ребенком и его отчимом произошел конфликт. В результате мужчина нанес мальчику множественные удары руками, ногами и ремнем с металлической пряжкой по различным частям тела.

От полученных повреждений ребенок скончался на месте происшествия. В момент преступления в квартире находилась мать мальчика и его братья.

Мужчину задержали и заключили под стражу только на следующий день после того, как он попытался скрыться.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и направлено в суд.