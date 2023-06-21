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НовостиПроисшествия21 июня 2023 9:29

В столкновении двух автоледи в тульских Барсуках одной из них потребовалась медицинская помощь

Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции
Игорь КОПЫТОВ
В столкновении двух автоледи в тульских Барсуках одной из них потребовалась медицинская помощь

В столкновении двух автоледи в тульских Барсуках одной из них потребовалась медицинская помощь

Фото: соцсети

Утром 21 июня 57-летняя женщина на автомобиле Lada Granta, сворачивая налево с улицы Октябрьской в деревне Барсуки Большой Тулы, не уступила дорогу мчащемуся по встречной полосе автомобилю Mazda. Им также управляла автоледи, только 30 лет.

В результате происшествия автомобили сильно пострадали. По словам очевидцев удар был такой сильный, что одна из машин улетела в кювет. А вот водители скорее отделались испугом.

Сидевшая за рулем Lada женщина получила травмы, но после оказания медицинской помощи на месте ее отпустили.