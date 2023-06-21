В столкновении двух автоледи в тульских Барсуках одной из них потребовалась медицинская помощь Фото: соцсети

Утром 21 июня 57-летняя женщина на автомобиле Lada Granta, сворачивая налево с улицы Октябрьской в деревне Барсуки Большой Тулы, не уступила дорогу мчащемуся по встречной полосе автомобилю Mazda. Им также управляла автоледи, только 30 лет.

В результате происшествия автомобили сильно пострадали. По словам очевидцев удар был такой сильный, что одна из машин улетела в кювет. А вот водители скорее отделались испугом.

Сидевшая за рулем Lada женщина получила травмы, но после оказания медицинской помощи на месте ее отпустили.