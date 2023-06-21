В Тульской области 44 тысячи жителей не смогут выехать за границу из-за долгов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На сегодняшний день в праве выезда за границу ограничено 44 тысяч жителей Тульской области, имеющих непогашенные задолженности по различным категориям исполнительных производств. Среди наиболее частых - неоплаченные административные штрафы за нарушения на дорогах, а также штрафы за правонарушения, совершенные в общественных местах.

Сумма для ограничение выезда составляет 30 тысяч рублей за исключением некоторых категорий исполнительных производств, например, о взыскании алиментов или о возмещении морального вреда, причиненного преступлением. В таких случаях минимальный порог для вынесения ограничения составляет сумму в 10 тысяч рублей.