В День памяти и скорби в Туле пройдет презентация книги «100 маленьких свидетелей большой войны» Фото: соцсети

22 июня туляков приглашают на презентацию книги «100 маленьких свидетелей большой войны». Ее авторы — специалисты Тульского военно-исторического музея

Дети войны – это особое поколение наших соотечественников, последних свидетелей тех трагических и одновременно героических событий.

Издание посвящено пока что мало раскрытым страницам Великой Отечественной. В сборнике приведены свидетельства того, что довелось пережить сотне маленьких жителей великой страны в период тяжелых испытаний. Авторов воспоминаний объединяет не только то, что они – сыновья и дочери участников сражений.

Начало презентации в 14:30.

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