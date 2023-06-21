В одной из школ Воловского района обнаружили нарушения требований противопожарной безопасности Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, в МКОУ «Борятинская СОШ» в Воловском районе в тамбурах двух эвакуационных выходов были навалены различные изделия, отходы, мусор, препятствующие безопасному выходу. На самой территории школы складировались ветки и горючие материалы. Также обнаружены нарушения изоляции электропроводки, сломанные выключатели.

После проверки все нарушения были устранены, виновные должностные лица наказаны.

Также по постановлению прокурора района ответственные лица привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.