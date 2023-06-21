Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 июня 2023 8:59

В Новомосковске Тульской области безработный обворовал магазин

Подозреваемый уже задержан
Игорь КОПЫТОВ
В Новомосковске Тульской области безработный обворовал магазин

В Новомосковске Тульской области безработный обворовал магазин

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть города Новомосковска поступило заявление от сотрудника одного из сетевых магазинов города по улице Калинина. Он сообщил, что из торгового зала совершена кража товаров различного наименования.

В ходе просмотра записей камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Им оказался нигде не работающий 31-летний местный житель.

Злоумышленник сознался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.