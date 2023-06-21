В Новомосковске Тульской области безработный обворовал магазин Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть города Новомосковска поступило заявление от сотрудника одного из сетевых магазинов города по улице Калинина. Он сообщил, что из торгового зала совершена кража товаров различного наименования.

В ходе просмотра записей камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Им оказался нигде не работающий 31-летний местный житель.

Злоумышленник сознался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.