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НовостиПроисшествия21 июня 2023 8:37

В Щекинском районе представитель цыганского этноса украл у собутыльника телевизор

Похищенное обнаружено и изъято
Игорь КОПЫТОВ
В Щекинском районе представитель цыганского этноса украл у собутыльника телевизор

В Щекинском районе представитель цыганского этноса украл у собутыльника телевизор

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Полицейские в Щекинском районе задержали представителя цыганского этноса, подозреваемого в краже. Жертвой преступного деяния стал 59-летний житель поселка Огаревка, выпивавший с ним в одной компании у себя дома, у которого после застолья пропал смартфон, телевизор и ресивер цифрового телевидения.

Полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Им оказался нигде не работающий ранее судимый 55-летний местный житель. Злоумышленник уже признался в содеянном, а похищенное обнаружено и изъято.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия.