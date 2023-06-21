В Щекинском районе представитель цыганского этноса украл у собутыльника телевизор Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Полицейские в Щекинском районе задержали представителя цыганского этноса, подозреваемого в краже. Жертвой преступного деяния стал 59-летний житель поселка Огаревка, выпивавший с ним в одной компании у себя дома, у которого после застолья пропал смартфон, телевизор и ресивер цифрового телевидения.

Полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Им оказался нигде не работающий ранее судимый 55-летний местный житель. Злоумышленник уже признался в содеянном, а похищенное обнаружено и изъято.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия.